2001年、赤い横綱を締め還暦土俵入りの練習をする元横綱の北の富士さん（中央）。左は九重親方（元横綱千代の富士）、右は八角親方（元横綱北勝海）＝東京都墨田区の八角部屋大相撲の解説者として活躍した北の富士勝昭さん（元横綱）の死去から1年となった12日、弟子だった日本相撲協会の八角理事長は「あの親方がいたから私がいた。伸び伸びとやらせてもらった」と心境を語った。八角理事長は故人が師匠だった九重部屋に15歳