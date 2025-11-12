「住信ＳＢＩネット銀行賞」（１２日、多摩川）永井源（４５）＝愛知・８６期・Ａ１＝が４日目を??着にまとめて勝負駆けに成功。予選は１０位で突破して準優の４号艇を獲得した。「チルト０にして伸びはそれなりに付いたけど、中岡さんとは足が違い過ぎますね」と上位エンジンとの差に苦笑い。それに「伸びに振った分、出足が無くなってしまった。今の状態に出足が付いてくれれば、もっと競り合える。あとは出足だけ」と出足