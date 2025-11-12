「もう限界かもしれない」【写真】生活保護を受けながら、競馬を楽しむ友人が心配…「保護費でギャンブルをしても、問題にならないの？」＜弁護士が解説＞シングルマザーの佐藤美穂子さん（21歳・仮名）は、体のだるさを抱えながらスーパーのレジに立っていました。パートで月8万円の収入。娘の保育料と光熱費を払えば、残るのは2万円ほど。数日前から続く微熱にふらつきながらも、「休んだら生活費が足りなくなる」と無理に働いて