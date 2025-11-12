耐震性の問題が指摘されている静岡市役所・清水庁舎について、JR清水駅東口に移転・新築する方針を発表した静岡市は、地元住民向けに説明会を開きました。 【写真を見る】市が移転・新築する方針を発表した清水庁舎について静岡市が開いた「住民説明会」 住民から、津波への不安の声が多く上がる中、難波市長は「一つ一つ丁寧に答えていくことが大事」と強調します。 11日夜、静岡市が開いた「住民説明会」。テーマは市が