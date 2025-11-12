ファッションブランド「グッチ」は、ヒグチユウコ氏とコラボレーションした日本限定コレクションの第3章を発表し、11月13日（木）から公式オンラインショップで先行発売、11月20日（木）から全国の店舗で販売開始する。【写真】猫のBoとBorisのアイテムも！コラボ商品一覧■一部店舗ではステッカーセットをプレゼント今回発売されるのは、ヒグチユウコ氏が不思議な生き物たちが住む魔法の森を舞台にしたイラストを新たに描き