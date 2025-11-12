大分市役所 2025年9月、福岡市の路上で信号待ちをしていた女性の尻を触ったとして大分市職員の24歳の男が12日、逮捕されました。 福岡県の迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、大分県大分市六坊北町に住む大分市長寿福祉課の職員、大塚健斗容疑者24歳です。 警察によりますと、大塚容疑者は2025年9月20日の午後11時ごろ、福岡市中央区大名の路上で27歳の女性の尻をスカートの上から触った疑いが持たれてい