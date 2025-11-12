佐世保市矢峰町の棚田で赤いソバの花が見ごろとなっています。 秋の深まりとともに棚田を赤く染める花々は「赤そばの花」です。 ソバの花は白のイメージがありますがこれは観賞用の「高嶺ルビー」という品種であたり一面、びっしり咲いています。 地元の生産者が10年以上前に休耕地になった田んぼに植えたのが始まりで今では遊歩道も整備され自慢の風景が広がっています。 見ごろは今月いっぱ