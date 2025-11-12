福岡県みやま市の認定こども園で12日、園児と地域の高校生が交流する「ふれあい体験会」が開かれました。少子化が進む中、若い世代に子どもを産み育てることを具体的にイメージしてもらう試みです。みやま市の「上庄ひいらぎこども園」を訪れたのは、近くにある山門高校の2年生です。5歳の園児と一緒に、折り紙で手裏剣を作りました。■高校生と園児「できた？」「もういける。」「いけるね。」「これを入れれば。」「これを