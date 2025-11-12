米沢市によりますと、12日の午後5時30分ごろ、山形県米沢市直江石堤でクマ1頭が目撃されました。クマの体長はおよそ80センチメートルとみられています。 【写真を見る】近くには公民館や工場米沢市直江石堤でクマ1頭目撃市が注意呼びかけ（山形） 人への被害はないということです。 市は、付近を通過する際は注意するよう呼びかけています。