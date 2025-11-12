長崎県雲仙市の妙見岳（1333メートル）の紅葉が見頃を迎えた。登山や観光客向けの駐車場がある中腹の仁田峠と山頂付近を結ぶロープウエーに乗ると、赤や朱、黄色が織りなす景色が眼前に広がる。一帯は雲仙岳を中心とした雲仙天草国立公園。国のビジターセンター「雲仙お山の情報館」（同市）によると、紅葉は猛暑の影響で例年より10日ほど遅れていたが、11月からの冷え込みでウリハダカエデ、ドウダンツツジといった広葉樹が一