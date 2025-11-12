特集は、県民にとってはおなじみのものや当たり前なものの歴史や謎を紐解く「かごしる！」です。テーマは「鹿児島弁」。県外の人には難解と言われますが、県内でも地域によって大きく違うんです。それはなぜなのか、どのような違いがあるのか検証しました。今週は、方言週間です。若い世代は、方言を使う人が少なくなっていると言われますが、この機会に、地元の方言文化について調べてみてはいかがでしょう。