１１月１３日（木）の近畿地方は、すっきりしない天気。太平洋側では折りたたみ傘があると安心です。日本付近は高気圧と高気圧の間の気圧の谷となるでしょう。湿った空気が流れ込んで、近畿地方も全般に雲が多く、南の地域ほどにわか雨がありそうです。強く降ることはありませんが、お出かけになる方は洗濯物はなるべく部屋干しの方がよさそうです。北部では薄日の差すときもある見込みです。朝の最低気温は９〜１３℃くらい