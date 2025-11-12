サッカーJ1のガンバ大阪が、高校生とともに税について学ぶイベントに参加しました。日本サッカー協会は去年、国税庁広報大使に就任し、税の理解を深めるさまざまな広報イベントを開催しています。その一環として、１２日、門真税務署がガンバ大阪と共同で催しを行いました。ガンバ大阪からは元日本代表の遠藤保仁コーチと明神智和コーチが参加し、大阪の高校でサッカー部の生徒たちが税の大切さとサッカーについて学びました