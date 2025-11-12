始球式を務める阪神の近本＝京セラドーム阪神の近本が12日、始球式を務めた。社会人時代は大阪ガスで活躍し、ドラフト1位で2019年に入団。50回となる今大会の記念の服を着て投じ「（マウンド上は）いい景色だった。（社会人野球は）地域を挙げて、野球を通して盛り上げていくことを教えてもらった」と笑みをこぼした。前日11日には国内フリーエージェント権を行使せずに残留することを発表。球場内の観衆からは「ありがとう」