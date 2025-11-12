首相官邸で開かれた、高市政権発足後初となる経済財政諮問会議＝12日午後政府は12日、高市政権発足後初となる経済財政諮問会議を開き、現状のインフレを踏まえた経済対策の在り方を議論した。「責任ある積極財政」を掲げる高市早苗首相と立場が近い前日銀副総裁の若田部昌澄早大教授ら3人が民間議員に就任。若田部氏らは、財政規律の指標となる基礎的財政収支（プライマリーバランス、PB）の黒字化目標の見直しを提言した。PB