タイ国籍の12歳の少女が、都内の店で性的な接客をさせられていた事件をめぐり、警視庁は少女を置き去りにした母親の逮捕状を取ったことがわかりました。■児童福祉法違反の疑い、母親に逮捕状ある日突然、知らない国で“置き去り”にされた、タイ国籍の12歳の少女に、都内の店で性的な接客をさせたとして経営者の男が逮捕された事件。少女（12）「台所の隅に寝泊まりしながら客が入ると、店内の部屋で性的マッサージをしていました