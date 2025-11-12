news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「仙台育英が全国高校サッカー辞退いじめ問題で活動自粛」のニュースについてお伝えします。全国高校サッカー選手権・宮城県大会で優勝し、全国大会への出場を決めた、仙台育英高校サッカー部。3年生の男子部員が1年生の頃から、複数のサッカー部員に「いじり」と呼ばれる不適切な言動を受けてきたとして、学校側がいじめ防止対策推進法に基づく「いじめ重大事態」として調査してい