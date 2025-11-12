福島・会津若松市の神社の参道で目撃されたのは、あわただしく動き回る消防隊や救急隊。その先には、シルバーの車がドアが開いたままの状態でひっくり返っています。映像には「えぇ…どうすればこうなるの？」と撮影者も驚く様子が記録されています。参道を映す防犯カメラには、その瞬間が捉えられていました。激しい音を立てて横転し、ひっくり返る車。間一髪、近くにいた人が車をよける様子も。一体なぜ事故は起きたのでしょうか