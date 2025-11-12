横浜市役所（資料写真）横浜市は１２日、市内にインフルエンザ流行警報を発令した。市医療局によると、定点観測している市内９０医療機関で、３〜９日の１医療機関当たりの患者報告数が、発令基準（３０人）を上回る３５・９９人となった。そのうち１５歳未満の患者報告数が全体の７５・６％を占めた。学級閉鎖は小学校などを中心に７８施設で、患者数は２０６８人だった。区別では、都筑区が７２人で最多。保土ケ谷区が５４