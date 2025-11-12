プロ野球・ソフトバンク元監督の秋山幸二氏（６３）の娘で、第１子を出産したタレントの秋山真凜が、赤ちゃんと幸二氏の初対面を報告した。１２日までにインスタグラムで「念願の初対面会いに来てくれてありがとうパパの手に抱かれた（赤ちゃんの絵文字）は一際小さく見えるね。安定感バッチリの抱っこでした。笑」とつづり、赤ちゃんを抱く幸二氏の姿をアップ。「父の誕生日にプレゼントした（赤ちゃん）とのお揃い＠