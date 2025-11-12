セ・パ両リーグの守備のスペシャリストを記者投票で選出する「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日に発表され、巨人の泉口友汰内野手が遊撃手部門で初受賞した。プロ２年目で同部門の受賞は球団最速。遊撃で守備率９割７分９厘は、広島・矢野と並びセ・リーグ１位で、巨人からは唯一の選出。２１年の坂本以来４年ぶりの同部門での獲得となった。川相昌弘ディフェンスチーフコーチは「２年目でこうやって取れたのはす