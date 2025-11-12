野球界のレジェンドたちが大分に集結します。 大分市で今月、子供たちが直接指導を受けられる野球教室が開かれるのを前に12日、内川聖一さんなどが副知事を表敬訪問しました。 県庁を訪れた内川聖一さん 11月、大分市で開催される野球教室「サンリオベースボールアカデミー」。2025年9月東京で初めて開催されました。 原辰徳さんや五十嵐亮太さんなど球界のレジェンド陣が子供たちを直接指導