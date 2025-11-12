ビジネスや文化などさまざまな分野で限界に挑み続け、時代を変革する才能や情熱、志を持つ人を表彰する「SUITS OF THE YEAR 2025（スーツ・オブ・ザ・イヤー 2025）」の授賞式が12日、都内で行われ、歌舞伎俳優の尾上松也、競泳の池江璃花子らを表彰した。【全身ショット】カッコイイ…！オールバック＆黒の背広で登場した尾上松也尾上はアート＆カルチャー部門、池江はスポーツ部門で選ばれた。尾上は髪を後ろで結び、黒いス