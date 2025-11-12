◇大相撲九州場所4日目○豊昇龍（寄り切り）若隆景●（2025年11月12日福岡国際センター）若隆景は相撲に元気がないね。精彩を欠いている。古傷の右膝の状態も気掛かりだけど、首も少し悪いのかもしれないね。良い時のように、立ち合いで思い切り当たることができていない。豊昇龍戦は右を差して頭をつける良い形になりかけた。ただ、いかんせん肝心の足が前に出ない。やっぱり状態が良くないんだろうね。どうしても押し