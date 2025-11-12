タイ国籍の12歳の少女が東京都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、警視庁は児童福祉法違反の疑いで台湾で拘束されている母親の逮捕状を取得しました。母親は台湾で一体何をしていたのでしょうか。今月4日、警視庁の家宅捜索が入ったのは、東京・文京区のマッサージ店。店を経営する細野正之容疑者（51）がタイ国籍の12歳の少女を違法に働かせていたとして逮捕されました。少女は、今年6月に20代の母親と一緒に来日。母