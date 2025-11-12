大分県大分市のごみ処理施設で2025年8月に発生した火災により停止されていた一部のごみの受け入れが来週から再開されることになりました。 福宗環境センター 大分市の福宗環境センターでは2025年8月不燃物を処理するベルトコンベアなどが焼ける火災が発生。一部のごみの受け入れを停止していました。缶や瓶、ペットボトルなどは9月から受け入れていましたが、設備の復旧が完了する見通しとなり来週月