部下の既婚男性とホテルで密会していた前橋市の小川市長が設置したコールセンターに「殺したくなっちゃったよ」などと電話をかけ脅迫したとして、68歳の男が逮捕されました。前橋市の無職・高橋正容疑者（68）は先月17日、小川晶市長の個人事務所に「責任とらねんかい。殺したくなっちゃったよ。小川に言っておけ」などと電話をかけ、脅迫した疑いがもたれています。電話は、小川市長が部下の既婚男性とホテルで密会していた問題に