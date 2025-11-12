玉鷲（右）が首ひねりで平戸海を破る＝福岡国際センター大相撲九州場所4日目（12日・福岡国際センター）玉鷲が珍手「首ひねり」で3勝目を挙げた。平戸海の右の差し手を抱えながら、右手で相手の首を巻き込んで豪快にひねり倒した。幕内では2022年名古屋場所で一山本が宝富士に決めて以来。珍しい技にも「自分で見ていないから分からない」と自身の首をかしげ「まあ勝てば何ひねりでもいい」と苦笑いした。ただ、16日に41歳にな