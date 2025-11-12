関係者にお披露目された、とっとり花回廊の「フラワーイルミネーション」＝12日夜、鳥取県南部町鳥取県南部町のフラワーパーク「とっとり花回廊」で、「フラワーイルミネーション」が14日に開幕する。これに先立ち12日夜に関係者を招いた内覧会が開かれ、色とりどりの電飾と竹灯籠の和の明かりが庭園を彩った。来年1月12日まで。12日午後5時半ごろ、園内を1周する回廊に取り付けられた約100万個の電球が一斉に点灯すると、色鮮