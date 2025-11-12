12日の参議院予算委員会で、国民民主党の榛葉賀津也幹事長が赤沢亮正経済産業大臣の答弁に対し「さらに好きになりました」と好感を示す場面があった。【映像】榛葉氏が告白→議場で笑い（実際の様子）榛葉幹事長は「私の地元には浜岡原子力発電所があるが現在稼働していない」「事故でも災害でも何でもなく政治が発電所を止めた」として「エネルギーの安定供給は国策で、電力会社は金儲けのためにやっていない。政治が止めた原