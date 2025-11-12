通勤時間帯の電車が、2度にわたり運行停止に。原因は、男が線路に投げ込んだ三角コーンや看板だった。逮捕された54歳の男は、「むしゃくしゃしてやった」と容疑を認めているという。2度にわたり物を“投げ込み”警察車両を囲むように立つ警察官。車から出てきたのは、ニット帽をかぶりマスクをした高沢信明容疑者（54）。下を向き、そのまま署に入っていった。高沢容疑者がおこなった行為は、線路への物の投げ込みだった。記者リポ