近年、女性管理職の推進や育児との両立支援など職場での女性の活躍を応援する動きが広がっています。県は女性が活躍している企業を表彰していて、12日は鹿児島市のホテルで表彰式が開かれました。鹿児島市のホテルで開かれた表彰式には、県の職員や地元の企業など約120人が参加しました。県は、女性の活躍推進に向け、女性が活躍している企業を表彰する取り組みを9年前から行っています。12日は、過去最多の計9つの企業が表