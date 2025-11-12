11月16日、「U18日清食品トップリーグ2025」が代々木第二体育館で大会最終日を迎える。8月23日から始まった男子リーグ戦も4試合を残し、上位4校が優勝を争う大混戦となっている。 現在5勝1敗（勝ち点11）で首位につけているのは東山高校。得失点差で勝率の同じ福岡大学附属大濠高校が2位に。その後ろに4勝2敗（勝ち点10）の2校が、鳥取城北高校、福岡第一高校の順で続く。勝利で勝ち点2、敗北で勝ち点1が与えら