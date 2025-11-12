LAギャラクシーの元日本代表DF吉田麻也が12日に自身のインスタグラム(@mayayoshida22)を更新し、第2子長男の誕生を明かした。吉田は英語で「ついに新しい家族の一員を紹介できて、本当に嬉しいです! この3か月間は本当に忙しかったですが、やっと皆さんにこのニュースをお伝えできます。家族にようこそ、スーパーボーイ。これから一緒にどんなことをしていくのか、今から楽しみです!」と投稿。誕生した第2子と長女を抱き上げた