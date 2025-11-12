11月11日、3人組テクノポップユニット ・Perfumeのあ〜ちゃんこと西脇綾香が自身のInstagramを更新。一般男性との結婚を発表し、祝福が集まっている。投稿には、お相手の一般男性は《昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑》と、西脇のファンであった男性との結婚であることを明かした。さらに《ファンの人と結婚する