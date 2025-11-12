年内で活動を休止し、2026年からコールドスリープ期間に入ることを発表したPerfume。そのメンバーであるあ〜ちゃんこと西脇綾香が、11月11日に自身のInstagramを更新。一般男性との結婚を発表した。「Instagramでは、お相手は以前から仲がよかったという友人で、《私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑》と告白。さらに、以前からファンと結婚することが夢だったことを明かし、《10代の私、おめ