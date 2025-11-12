11月10日、女優でタレントのうえむらちかが自身のXを更新。投稿から2日で300万表示を超える注目を集めた。《新幹線に乗って、自分の座席を見つけて絶望した瞬間…》という文言とともにアップされた画像は、座席ポケットに無理やり詰め込まれた弁当の空箱や空き缶、使用済みマスクなど大量のゴミの写真だった。あまりの惨状に、うえむらは《これは流石に空いてる席に変えてもらっても良いです……よね？》とポストした。「うえ