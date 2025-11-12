11月11日、女優・橋本環奈が、東京の表参道ヒルズでクリスマスツリー点灯式に出席した。橋本にとっては、初のクリスマス点灯式となる。この日は、首周りに華やかな装飾があしらわれたドレスを身にまとい、オールバックという大人な出で立ちで登場した。ドレスに合わせ、目元のメイクも普段より濃い目になっており、普段のナチュラルメイクとはまた違った雰囲気を醸し出していた。イベントでは、輝きを保つ習慣を聞かれ、「何