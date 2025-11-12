地域への感謝の気持ちを伝えるため、中電工の社員が山口市で清掃活動を行いました。山口市の一の坂川周辺で清掃活動を行ったのは、中電工の社員22人です。「見えるようになった」中電工では、毎年11月を地域の人たちに感謝する「おかげさま月間」とし、各地で清掃活動を行っています。「まだあっちの右の辺りが汚れている」（中電工の社員）「命を助けるカーブミラー」「結局ね、歩行者を守るのは危険が見えてからじゃ