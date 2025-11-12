お茶の間に笑いを届け、時代を超えて愛され続ける「ザ・ドリフターズ」。結成60周年を記念した展示会が、12日から鹿児島市の百貨店で始まりました。12日の午前中の前売券は、わずか5分で完売。親子3世代で訪れるファンの姿もありました。昭和から平成へ。お茶の間を爆笑の渦に巻き込んだ「ザ・ドリフターズ」。去年、東京でスタートした60年の歩みをたどる企画展が、12日から鹿児島市で始まりました。オ&#