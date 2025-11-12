さらさが、自身最大規模の東名阪ツアー＜Thinking of You Tour 2025＞の開催を目前に控えるなか、カバー楽曲のスタジオライブ映像をYouTube上で公開した。◆さらさ 動画同ツアーをめぐるバンドメンバーとともに、今夏に収録された楽曲をツアーに合わせ連続公開。これから始まるツアーとともに、どんなパフォーマンスを楽しめるのか、ぜひチェックしてほしい。◾️配信シングル「Thinking of You」2025年10月22日（水）