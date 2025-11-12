日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。今季までロッテでプレーした西村天裕投手（32）は打者3人に1安打1奪三振。「しっかり腕を振って投げられた。納得のいく投球だった」と振り返った。中継ぎ右腕として活躍し、23年には自己最多の44試合に登板して防御率1・25の好成績をマーク。しかし今季は1試合の登板で防御率40・50に終わ