「巨人紅白戦、白組５−２紅組」（１２日、ジャイアンツタウンスタジアム）紅白戦が行われ、紅組の４番に入ったリチャードが本塁打を放った。３点を追う最終回の六回、２死走者なし、追い込まれながら左中間席にソロ本塁打を放った。「追い込まれるまでは２アウトやったし、ヒット打ってもしょうがなかったので、ホームランは狙っていたっすけど、追い込まれていたので。いい反応できたなと思います」と納得の表情を見せた。