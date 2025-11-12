Tani Yuukiが、最新シングル「もしものがたり」のジャケット写真を公開した。◆Tani Yuuki 画像11月19日リリース「もしものがたり」は、TVアニメ『ドラえもん』の20年ぶりの新エンディング曲として書き下ろされた楽曲。自身のルーツにもなっている「ドラえもん」の世界観を余すことなく昇華した楽曲だという。躓いたり、困難を前に立ち止まることを優しく肯定し、そっと背中を押すような優しい歌詞と、J-POPを追求したTani Yuukiサ