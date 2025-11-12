まもなく冬眠の時期を迎えるクマ。「イット！」が向かったのは岩手・盛岡市にある動物園。野生の生態に合わせ、飼育下でもクマに冬眠をさせていて現在、2頭のクマが準備を進めています。1日の餌の量はリンゴやニンジン、サツマイモなど合わせて8kgほど。クマは冬眠に入ると何も食べないため、秋の間は通常の3倍ほどの餌を与え、たくさんの脂肪を蓄えるといいます。盛岡市動物公園ZOOMO 飼育員・丸山正樹さん：今の体重はマックスの