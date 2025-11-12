アニメ『左ききのエレン』が、テレ東系にて2026年4月から放送されることが決定。ティザービジュアル＆PVが解禁された。また、主人公・光一役で千葉翔也、エレン役で内山夕実が出演。原作者かっぴーのイラストコメントも到着した。【動画】アニメ『左ききのエレン』“クリエイティブに魂を燃やす者たちの熱い青春のはじまり”を予感させるティザーPV原作は、かっぴーの同名漫画。累計約2億4000万PVを記録、発行部数は約390万部