兵庫県知事選挙での斎藤知事のSNS運用を巡り、公職選挙法違反の疑いで刑事告発された斎藤知事とPR会社代表について、神戸地検は不起訴処分にしました。2024年の兵庫県知事選で斎藤知事の陣営から、71万5000円がPR会社「メルチュ」に支払われ、社長の女性はインターネットにSNS運用など「広報全般を請け負った」などと投稿しました。これを受け弁護士らは、女性は斎藤知事の選挙運動をしていて、支払いは公職選挙法が禁じる「買収」