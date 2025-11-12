人気ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のベース＆コーラスとして活躍する磯部寛之さんは、実は大のお酒好き！そして、月刊『おとなの週末』は愛読誌！そんな磯部さんが“はしご酒”の魅力をお伝えする、本誌人気連載「酔滴のラダー」。2025年12月号（11月14日発売）の第40回は、東京・新宿駅からも歩けて、商業施設と多彩な飲食店が集まる繁華街ながら、自然豊かな庭園の「新宿御苑」からも近い新宿三丁目へ！はしご