【モデルプレス＝2025/11/12】國學院コンテスト2025」エントリーNo.3の三山為誉（みやま・よしたか）さんのインタビュー。【写真】今年度も美男美女揃い「國學院コンテスト」ファイナリスト◆三山為誉（みやま・よしたか）さんプロフィール学部／学年：神道文化／2年出身地：大阪府誕生日：6月28日趣味：旅行特技：大声を出せる好きな食べ物：ラーメン好きな言葉（座右の銘）：伊達と酔狂最近ハマっていること：万博◆「國學院コン