◆紅白戦（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）紅組２―５白組※６イニング制、特別ルール巨人は１２日、若手主体の秋季キャンプで今秋２度目の紅白戦を行った。白組の「４番・三塁」で出場した育成選手のフリアン・ティマ内野手は３打数２安打１打点と躍動した。５回に左腕の富田から右越え安打を放つも、打球が速すぎて一塁ストップで単打に。６回２死一塁からは、左腕の森本の低めの球をとらえ、低い弾道のライナー